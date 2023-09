Hunderte Migranten setzen aus der Türkei nach Griechenland über

Vom 23. bis zum 27. September seien 1.691 Menschen von den griechischen Sicherheitskräften aufgegriffen worden, teilte das griechische Migrationsministerium am Freitag mit. Nach Angaben der Küstenwache sind die meisten Migranten Männer. Sie wurden vor oder auf den Inseln Lesbos, Samos, Pserimos, Farmakonisi, Leros, Symi und Rhodos aufgegriffen.

Wegen der erhöhten Zahlen von Migranten ist die Kapazität der fünf Registrierlager auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos fast erreicht. In diesen Camps mit einer Gesamtkapazität für 15.190 Menschen harren zurzeit (Stand 27. September) 14.433 Asylsuchende aus. Am 1. Jänner 2023 lebten dort rund 4.400 Menschen. Am schlimmsten sei die Lage auf der Ferieninsel Samos. Im Aufnahmelager dieses Eilands leben laut der Statistik des Migrationsministeriums 2.000 Menschen mehr als das Camp aufnehmen kann (2040).

Zahl der Migranten gestiegen

Laut UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) ist die Zahl der Migranten in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: Bis zum 24. September waren demnach 28.679 Menschen auf dem Land- oder Seeweg aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU gekommen. Im gesamten Vorjahr waren rund 18.700 Menschen irregulär eingereist. Die Dunkelziffer dürfte viel größer sein, schätzen Offiziere des griechischen Grenzschutzes.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Migrationskrise Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.