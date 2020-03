Ganz Italien wird zur "Sperrzone" erklärt

Italien versucht, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen: mit immer drastischeren Maßnahmen. Premier Guiseppe Conte erklärte gestern Abend, „ganz Italien“ zur Sperrzone zu erklären. Nur wenige Ausnahmen würden zugelassen. Die Maßnahme sollte demnach schon heute in Kraft getreten sein. Conte rief die Italiener auf, ihren Lebensstil zu ändern.

Als Vorbild dienen die Maßnahmen, die seit Sonntag schon für Norditalien gelten. Da sich offensichtlich nicht alle der von den Sperrzonen in der Lombardei und 15 anderen Provinzen im Norden betroffenen 16 Millionen Menschen an die Einschränkungen halten, drohte die Regierung auch mit Strafen. Bei Verstößen drohen drei Monate Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 206 Euro.

Laut italienischen Medienberichten ordnete Rom verschärfte Kontrollen auf Busstationen, Bahnhöfen und Flughäfen an. Auch Straßen und Autobahnen werden verstärkt kontrolliert. Auf Bahnhöfen kann die Temperatur der Reisenden mit Thermoscannern kontrolliert werden.

Die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus ist erneut gestiegen. Die Zahl der Todesopfer stieg um 133 auf 366. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bereits bei 7375.

Von den Maßnahmen der italienischen Behörden seien etwa 4000 Österreicher betroffen, hieß esgestern aus dem Außenministerium in Wien. In den „roten Zonen“ halten sich neben Touristen auch etliche Auslandsösterreicher auf, die ihren Lebensmittelpunkt nach Norditalien verlagert haben. Urlauber, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, sollten vorerst keine Probleme haben.

"Wie in Kriegssituationen"

Ärzte in der norditalienischen Sperrzone beklagten am Montag chaotische Zustände in den mit Coronavirus-Patienten überfüllten Krankenhäusern. "Wie in Kriegssituationen entscheidet man je nach Alter und Gesundheitslage über die Therapie", sagte der Anästhesist Christian Salaroli im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". "Viele Kollegen leiden unter dieser Situation. Es ist nicht nur der Arbeitsdruck, sondern auch die seelische Belastung, die verheerend ist. Ich habe Krankenpfleger mit 30-jähriger Erfahrung weinen sehen, Personen, die zusammenbrechen. Die Öffentlichkeit weiß nicht, was sich in den Krankenhäusern abspielt", sagte der Arzt im Krankenhaus der lombardischen Stadt Bergamo.

"Der Regierungsbeschluss, die Reisen in bestimmten Gebieten einzugrenzen, ist mit mindestens einer Woche Verspätung gefasst worden. Wichtig ist, dass die Leute zu Hause bleiben. Ich sehe immer noch zu viele Menschen auf den Straßen. Die beste Reaktion ist, zu Hause zu bleiben", sagte Salaroli.

Acht Tote bei Gefängnisrevolten

In 27 Strafanstalten in Italien kam es unterdessen zu gewaltsamen Protesten gegen Restriktionen aufgrund der Epidemie. Allein im Gefängnis von Modena starben sechs Insassen. Weitere vier Sträflinge in Modena liegen in kritischem Zustand im Krankenhaus. Je ein Toter wurde in einer Strafanstalt in Verona und in Alessandria gemeldet.

50 Insassen flüchteten von der süditalienischen Strafanstalt von Foggia. Das Militär wurde eingesetzt, um die geflüchteten Sträflinge zu finden. 15 Insassen stiegen aus Protest auf das Dach der Mailänder Strafanstalt San Vittore und forderten eine Amnestie wegen des Coronavirus-Notstands.

Tschechien: Grenzkontrollen

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat Tschechien mit Kontrollen von Einreisenden an den Grenzen zu Österreich und Deutschland begonnen. Seit Montag messen Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken an zehn ausgewählten Grenzübergängen stichprobenartig die Körpertemperatur. Fahrer erhalten ein mehrsprachiges Informationsblatt. Ein erster Lenker, bei dem Fieber festgestellt wurde, kam zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus im südböhmischen Budweis, wie die Agentur CTK meldete.

