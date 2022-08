Friseure sammeln Haare zur Rettung der Meere

Ein Kilogramm Haar kann bis zu acht Kilogramm Öl aus dem Wasser filtern. Sie sind ein natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste. Ein Unternehmen mit Sitz in Bückeburg in Deutschland arbeitet auch mit österreichischen Friseuren zusammen – zum Beispiel mit Sonja Krenn aus Wien. Das Projekt passe perfekt zu ihrer Unternehmensphilosophie. Sie versuche möglichst umweltbewusst und ressourcenschonend zu arbeiten und mit "Hair Help the Oceans" werde "mit einem geringen Aufwand ein großer Nutzen erzielt". Die Haare werden in großen Säcken gesammelt und nach Deutschland verschickt.