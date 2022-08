Dürre verursacht Wassermangel in den Niederlanden

An Wasser mangelt es den Niederlanden normalerweise freilich nicht. "Die Niederlande sind ein Land des Wassers, aber auch hier ist Wasser kostbar", erklärte Infrastruktur- und Wasserminister Mark Harbers am Mittwoch. Vorrang habe die Wassernutzung bei der Sicherung wichtiger Deiche, der Trinkwasserversorgung und der Energiegewinnung.

In einigen Teilen des Landes ist es Landwirten bereits untersagt, Bewässerungsanlagen auf ihren Feldern in Betrieb zu nehmen. Mehrere Kanäle wurden für den Schiffsverkehr gesperrt. Wegen der niedrigen Wasserstände fließt teils Salzwasser aus dem Meer in Flüsse hinein.

Extremwetterereignisse werden durch Klimakrise häufiger

Die Trockenheit im Land werde "immer sichtbarer in der Natur" und werde zunehmend "die sozialen Interessen" der Niederländer betreffen, erklärte Harbers. "Deshalb fordere ich alle Niederländer auf, genau zu überlegen, ob sie ihr Auto waschen oder ihren aufblasbaren Swimmingpool komplett befüllen sollten." Derzeit sind weite Teile Europas von Dürre betroffen. Im Zuge des Klimawandels nimmt die Intensität und Häufigkeit solcher Extremwetterereignisse zu.