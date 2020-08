Corona: Italien wurde sechsmal stärker getroffen

In Italien hat sich das Coronavirus viel stärker verbreitet, als es bisherige Zahlen glauben machten – ungefähr sechsmal stärker. Eine breit angelegte Antikörper-Studie des Gesundheitsministeriums und des nationalen Statistikamtes liefern nun den Nachweis. 1,48 Millionen Italiener sollen sich demnach infiziert haben, das sind 2,5 Prozent der Bevölkerung. Diese Erkenntnisse verändern auch die Sterblichkeitsrate. Berechnet man sie mit der neuen Zahl, liegt sie nämlich bei etwa 2,4 Prozent und damit ungefähr auf dem globalen Mittelwert. Der Studie zufolge gibt es jedoch große regionale Unterschiede. In der Lombardei wurden bei 7,5 Prozent der Menschen Antikörper festgestellt, in Süditalien bei weniger als einem Prozent.

In Frankreich haben Experten vor einem neuerlichen unkontrollierten Anstieg der Coronavirus-Fallzahlen gewarnt. Die Lage könne "jederzeit kippen", erklärte der Wissenschaftsrat, ein Beratungsgremium der Regierung. Ende Juli wurden im Schnitt rund 1000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet.

Die chinesischen Pharma- bzw. Biotech-Unternehmen Sinopharm, Sinovac Biotech und CanSino waren weltweit die ersten, die in Richtung Covid-19-Impfstoffe forschten. CanSino ist derzeit aber mit Problemen konfrontiert. In China gibt es derzeit nämlich zu wenige Infektionen, um klinische Studien durchführen zu können.

In Australien wächst der Widerstand gegen die verschärften Corona-Regeln. Laut der Polizei gibt es eine "gefährliche" Zunahme gewaltsamer Übergriffe.

