Causa Weinstein: 19 Millionen Dollar Entschädigung

Nach all den Belästigungen, Drohungen und Diskriminierungen bekämen seine Angestellten "endlich etwas Gerechtigkeit", sagte New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James. "Weinstein und die Weinstein Company haben ihre Angestellten im Stich gelassen", so James zu der Einigung mit den in einer Sammelklage zusammengeschlossenen Frauen. In dem Prozess wird Weinstein vorgeworfen, er habe weibliche Angestellte "zu ungewünschten sexuellen Kontakten aufgefordert oder gezwungen". Im Gegenzug soll er Weiterbeschäftigung oder beruflichen Aufstieg versprochen haben.

Nach einer Verurteilung im Februar sitzt Weinstein derzeit eine 23-jährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch ab.