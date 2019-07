Brand in Hotel auf Mallorca: 600 Urlauber in Sicherheit gebracht

Mehrere Menschen mussten am Dienstag im Krankenhaus behandelt werden, wie die örtliche Feuerwehr via Twitter mitteilte. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache am frühen Morgen im Hotel Whala Beach an der Playa de Palma ausgebrochen.





Continuam treballant a l'incendi de l'hotel Whala Beach de s'Arenal de Llucmajor.

-600 persones evacuades.

-VÃ ries persones en estat lleu traslladades a hospital.

-Parcs de bombers de Llucmajor, Calvià , Inca i Palma@SAMU061IB #BombersdePalma @ajuntpalma — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) 2. Juli 2019

Es konnte wegen starker Rauchentwicklung erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden, berichtete die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora". Die Verletzten erlitten Verbrennungen und Rauchvergiftungen.