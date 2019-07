"Afronaut" starb bei Unfall

Der Teilzeit-DJ starb am Samstag im Alter von 30 Jahren, wie seine Familie örtlichen Medien mitteilte.

Maseko hatte im Jahr 2013 eines der 23 begehrten Tickets für eine Reise in den Weltraum gewonnen. An Bord des Raketenflugzeugs Lynx Mark II sollte er mehr als 100 Kilometer hoch ins All fliegen. Bei dem von der AXE Apollo Weltraumakademie ausgeschriebenen Wettbewerb nahmen eine Million Teilnehmer aus 75 Ländern teil.

Sein Gewinn brachte Maseko den Spitznamen "Afronaut" ein. Er wäre als erster schwarzer Afrikaner im Weltall in die Geschichte eingegangen. Eine Woche lang nahm Maseko an einem Training der Weltraumakademie teil, wo er unter anderem Fallschirmspringen lernte, an Bord von Kampfflugzeugen flog und den zweiten Mann auf dem Mond, Buzz Aldrin, kennenlernte.

Ursprünglich war Masekos Flug für 2015 angekündigt worden. Der Termin wurde jedoch auf einen unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft verschoben.