900-Kilo-Bombe: Bahnlinie Udine-Venedig am Sonntag unterbrochen

Daher werden am Sonntag die Züge auf der Strecke Udine-Venedig zwischen den Bahnhöfen Codroipo und Casarsa von 8.00 bis 9.00 Uhr ausgesetzt. Die 900 Kilo schwere Bombe wurde entlang des Flusses Tagliamento in der Nähe des Bahnhofs Codroipo in der Provinz Udine gefunden, informierte die Bahnnetzgesellschaft Rfi am Freitag.

Wie das Bahnunternehmen mitteilte, wird es zu Zugausfällen, Umleitungen und Fahrplanänderungen kommen. Kein Busersatzverkehr wird zwischen den beiden Orten eingerichtet, da auch der Straßenverkehr auf der Straße "Pontebbana" unterbrochen wird. Außerdem wurde die vorbeugende Evakuierung von Menschen aus Häusern und anderen Orten in dem Gebiet angeordnet, in dem das Kriegsgerät gefunden wurde.

Die technischen Räumungsarbeiten werden von Militärs aus Udine durchgeführt, die die Entschärfung und anschließende Sprengung der Bombe in einem abgelegenen Gelände nahe Codroipo vornehmen wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Sonntagfrüh abgeschlossen sein.