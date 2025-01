Sony findet einen neuen Chef für die Playstation-Sparte

Hideaki Nishino tritt den Posten am 1. April 2025 an.

Ryan ging im Sommer des Vorjahres, schon damals stieß Nishino als Interimslösung zu Sony und teilte sich den Job mit dem Niederländer Hermen Hulst.

Nun wird Nishino mit 1. April Chef von Sony Interactive Entertainment, so lautet die offizielle Berufsbezeichnung. Der Manager arbeitet seit 2020 in verschiedenen Funktionen bei Sony, alle standen in einem mehr oder weniger direkten Bezug zu Hardware und Plattformen. Soweit absehbar, wird Nishino auch für die Entwicklung und Markteinführung der Playstation 6 verantwortlich sein, die irgendwann ab 2027 erwartet wird.

Mit Nintendo an der Spitze

"Technologie und Kreativität sind zwei unserer größten Stärken, da wir uns weiterhin auf die Entwicklung von Erlebnissen konzentrieren, die Unterhaltung für jedermann bieten", kommentiert Nishino seine Ernennung. Außerdem verspricht er, die "Playstation-Community auf neue Art und Weise weiter auszubauen".

Die Playstation-Spielekonsolen sind eines der erfolgreichsten Produkte von Sony. Das erste Gerät kam 1994 in Japan auf den Markt. Mit Nintendo gehört die Playstation zu den erfolgreichsten Videospielmarken aller Zeiten.

