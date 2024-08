Nintendo eröffnet im Oktober eigenes Museum in Japan

Das Museum in der Stadt Uji in der Präfektur Kyoto befindet sich in einer renovierten Fabrik, in der der Spielegigant 1969 mit der Produktion von Spielkarten begann, bevor dort später auch Spielkonsolen repariert wurden. In einem Video gab "Super Mario"-Schöpfer Shigeru Miyamoto am Dienstag einen Vorgeschmack auf das Museum.

Es gehe vor allem um das Spiel-Erleben und "Originalität", sagte Miyamoto. Neben dem interaktiven "Super Mario"-Spiel und einigen der ersten Konsolen des Unternehmens wird unter anderem ein riesiger Controller zu sehen sein, der von zwei Personen bedient werden kann.

Nintendo begann bereits 1889 als Hersteller japanischer "Hanafuda"-Spielkarten. 1977 brachte das Unternehmen seine ersten Heim-Videospielgeräte namens TV Game 15 und TV Game 6 auf den Markt. 1985 kamen die ersten "Super Mario Bros."-Spiele heraus.

