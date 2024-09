Digital Days: Diese Experten kommen nach Linz

Am 2. und 3. Oktober geht in den Promenaden Galerien in Linz die nächste Auflage der Digital Days über die Bühne. Etliche Expertinnen und Experten sind dabei, um im Herzen der oberösterreichischen Landeshauptstadt über digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Onlinemarketing und über aktuelle Themen der Digitalisierung wie beispielsweise die digitale Nachhaltigkeit und die Zukunft des Onlinehandels zu sprechen. Die Liste der Referenten kann sich sehen lassen – wir zeigen Ihnen hier einen kleinen Ausschnitt aus dem abwechslungsreichen Programm.

Google-Österreich-Chefin Maimuna Mosser wird als Keynote-Speakerin auftreten. Ihre Vision für den Internetkonzern umfasst die Vertiefung bestehender Partnerschaften und den Aufbau neuer Beziehungen. Bei den Digital Days spricht sie über Google AI und dessen Potenzial für die österreichische Wirtschaft.

Unternehmensgründer und Digitalisierungsexperte Maximilian Böger beschäftigt sich in seinem Vortrag mit Innovationen und neuen Geschäftsmodellen, die unsere Welt verändern werden, und mit der Frage, welche Chancen und Herausforderungen sich daraus für Unternehmen ergeben.

Content-Creatorin Anna Strigl berät regelmäßig Marken, wie sie authentische und erfolgreiche Online-Marketingkampagnen erstellen können. Auch bei den Digital Days gibt die Influencerin ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter.

Anna Strigl Bild: privat

Mladen Krajinovic trägt die Verantwortung für George, das Online-Banking der Sparkasse OÖ. Bei den Digital Days wirft er einen Blick hinter die Kulissen und gibt einen Ausblick auf neue Innovationen.

Start-up-Experte Gerold Weisz kennt zahlreiche Beispiele für kreative Denkansätze bei der Unternehmensgründung. Wie sich solche in der Praxis umsetzen lassen, erklärt er in seiner Masterclass.

JKU-Professor Sepp Hochreiter erklärt uns die Welt des AI Act. Mit anderen Experten diskutiert er darüber, welche Chancen und Risiken die Regulierung der künstlichen Intelligenz mit sich bringt.

Mit seiner Initiative "Run for the Oceans" schärft Chris Thaller unser Bewusstsein für den Schutz der Weltmeere. Bei den Digital Days zeigt er, wie digitale Plattformen zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen und gleichzeitig positive wirtschaftliche Entwicklungen für Unternehmen ermöglichen können.

Auf digitaldays.nachrichten.at finden Sie die zahlreichen weiteren Vortragenden und das vollständige Programm. Auch Ihre Tickets können Sie sich hier sichern.

