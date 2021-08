Camp Nou Nummer eins auf Instagram

Auch wenn mit Lionel Messi das Aushängeschild dem Verein den Rücken gekehrt hat, gibt es beim FC Barcelona Grund zur Freude. Denn das Heimstadion des Fußballvereins, das 100.000 Zuseher fassende Camp Nou, ist das am häufigsten geknipste Fußballstadion auf der Fotoplattform Instagram. Das hat die Plattform "FootballBreak.co.uk" in einer aktuellen Analyse herausgefunden.

Demnach generierte das Camp Nou per Ende Juni mehr als zwei Millionen Hashtags auf Instagram. Das Doppelkreuz dient dazu, Nachrichten mit bestimmten Inhalten oder zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen.

Auf den weiteren Plätzen rangieren fast ausschließlich Stadien der fünf besten Fußballligen Europas. Anfield, Liverpools Heimstadion, kam auf 1,27 Millionen Hashtags, das San Siro, das die beiden Mailänder Klubs AC Milan und Inter beheimatet, auf 1,22 Millionen Hashtags. Das Old Trafford von Manchester United generierte 1,18 Millionen, das Santiago Bernabéu, in dem Real-Madrid-Legionär David Alaba ab sofort aufläuft, 600.000 Hashtags.

Das laut dieser Rangliste am häufigsten fotografierte Stadion außerhalb Europas ist La Bombonera in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires mit 400.000 Hashtags. Das Azteken-Stadion in Mexiko kam auf 180.000 Hashtags, das Maracana-Stadion in Rio de Janeiro auf 8000 Hashtags.

Für die Berechnung griff "FootballBreak.co.uk" auf Artikel zurück, die die besten Fußballstadien der Welt listen. Kam ein Stadion in diesen Artikeln mindestens drei Mal vor, wurde es in die Liste aufgenommen. Und diese Stadien wurden schließlich hinsichtlich ihrer Hashtags überprüft.