Neues Foto von Baby Archie

Prinz Charles ist gerade in offizieller Mission in Indien unterwegs und verbringt damit auch seinen Geburtstag am 14. November ohne seine Liebsten. Nach seiner Rückkehr wird der britische Thronfolger vermutlich im Kreis der Familie nachfeiern - bis dahin kann er sich über die Grüße freuen, die ihn aus London erreichen. Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) gratulierten Charles mit einem Familienbild, auf dem auch der kleine Archie zu sehen ist.

Über das Foto freut sich aber nicht nur das Geburtstagskind, sondern auch die Fans der Royals, denn die Aufnahme ist erstmals öffentlich zu sehen.