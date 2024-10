Freundin nach Tod von Liam Payne: "Werde dich immer lieben"

"Ich bin völlig ratlos. Nichts an den vergangenen Tagen hat sich echt angefühlt", schrieb Cassidy bei Instagram. Sie bedankte sich für das viele Beileid, das sie bekommen habe und versicherte ihrem gestorbenen Freund ihre ewige Liebe. "Liam, mein Engel. Du bist alles. Ich will, dass du weißt, dass ich dich bedingungslos und vollkommen geliebt habe. Ich werde dich für den Rest meines Lebens lieben", schrieb Cassidy.

Der 31-jährige Payne war kürzlich beim Sturz aus einem Hotelzimmer in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ums Leben gekommen. Die Boyband One Direction feierte seit ihrer Gründung bei der Casting-Show "The X-Factor" im Jahr 2010 mehrere Jahre international große Erfolge. 2016 legten sie die Zusammenarbeit auf Eis. Was zunächst als einjährige Pause gedacht war, dauert bis heute an.

Auch die britische Sängerin Cheryl Cole, die mit Payne mehrere Jahre lang zusammen war und einen sieben Jahre alten Sohn mit ihm hat, meldete sich via Instagram. Der Tod von Payne sei für sie "welterschütternd" gewesen, sie durchlebe eine "unbeschreiblich schmerzhafte Zeit", schrieb sie und veröffentlichte auch ein Bild von Payne mit seinem Sohn als Baby. Sie rief dazu auf, in der Berichterstattung über den Tod von Payne dessen Würde zu wahren.

