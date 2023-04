Nach Krebs-Erkrankung: Aksel Lund Svindal wird erstmals Vater

Diese frohe Kunde verbreitete der 40-Jährige am Donnerstagabend via Instagram. Zu einem Ultraschall-Bild, das er gemeinsam mit seiner Partnerin Amalie Iuel in die Kamera hält, schrieb der Doppel-Olympiasieger: "Ich kann es kaum erwarten, den kleinen Kerl bald abzuklatschen". Laut Svidal soll der Bub im September zur Welt kommen.

"Amalie macht das großartig"

"Amalie macht das einfach großartig", streute der fünffache Weltmeister und zweimalige Gesamtweltcupsieger der werdenden Mutter Rosen. Auch die Leichtathletin meldete sich via Instagram zu Wort: "Dieser Sommer wird definitiv anders. Ich werde eine Wettkampfpause einlegen". Im Herbst wolle sie auf die Laufbahn zurückkehren, aber "zuvor freue ich mich, diesen kleinen Mann endlich kennen zu lernen".

An Hodenkrebs erkrankt

Erst im September des letzten Jahres hatte Svidal seine Hodenkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Eine unmittelbar nach der Diagnose erfolgte Operation sei erfolgreich verlaufen und seine Prognose glücklicherweise sehr gut, ließ Svidal seine 516.000 Fans auf Instagram damals wissen.

Seit drei Jahren im Ruhestand

Svindal ist seit drei Jahren im sportlichen Ruhestand. Seine 16 Jahre lange Karriere beendete der charismatische Top-Athlet im Februar 2019 bei der Ski-WM in Åre standesgemäß mit einer WM-Medaille in der Abfahrt. Er gilt als einer der erfolgreichsten Skirennläufer aller Zeiten. Im Alpinen Skiweltcup gewann er in vier von fünf Disziplinen 36 Rennen, was norwegischer Rekord ist.

