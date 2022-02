Brad Pitt verklagt Angelina Jolie wegen Weingut

Denn Brad Pitt hat Angelina Jolie jetzt verklagt, weil diese – ohne seine Erlaubnis einzuholen – ihren Anteil an dem gemeinsamen Weingut Chateau Miraval an einen russischen Oligarchen verkauft hatte. Die Ex-Eheleute erwarben im Jahr 2008 gemeinsam das Château Miraval in Correns zwischen Marseille und Nizza. Den ursprünglichen Kaufpreis von rund 25 Millionen Euro hätte Angelina Jolie zu 40 Prozent übernommen. Den Rest soll Brad Pitt selbst bezahlt haben. Er sei es jedoch gewesen, der das Weingut profitabel gemacht habe. Angelina Jolie habe spätestens seit 2013 nichts mehr damit zu tun gehabt. Laut Pitt habe es immer eine Abmachung gegeben, dass keiner von ihnen seine Anteile ohne die Zustimmung des anderen verkaufen könne.

Gemeinsames Weingut verkauft

Bereits im Juli 2021 gab Angelina Jolie bekannt, sich mit einem Käufer geeinigt zu haben. Im September erklärten Pitts Anwälte im Rahmen des Scheidungsprozesses, dass er dem Verkauf nicht zustimme. Er wolle nicht, dass sich eine Tochtergesellschaft eines großen russischen Wodka-Produzenten in sein Weingut einkaufe, hieß es im Oktober des Vorjahres.

Jolie verkaufte dennoch an ein Unternehmen namens Tenute del Mondo. Laut Gerichtsakten habe "Angelina Jolie mit Absicht die Einzelheiten des Deals verschleiert und nie die Erlaubnis zum Verkauf eingeholt". Der Oscar-Gewinner behauptet, dass der russische Oligarch Yuri Shefler, der das Unternehmen Tenute del Mondo kontrolliert, es für ihn unmöglich mache, das Weingut weiterhin effizient zu betreiben.