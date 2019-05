Supra: Premiere am Gosausee

Das Treffen heute, 1. Juni, auf dem Parkplatz des Gosausees dauert noch bis in die Nachtstunden. Eine Österreich-Premiere freut die Organisatoren des Mountain Rush besonders: Erstmals wird der Toyota GR Supra gezeigt. Der Nachfolger des Supra Mk. IV, der auf dem Z4 von BMW basiert, ist in den meisten Ländern bereits ausverkauft. Der Supra wird bei Magna in Graz gefertigt. Mehr Infos über das Treffen gibt’s auf tcis.at.

