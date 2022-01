Neue Schnelllader im Mühlviertel

In Bad Leonfelden kann an der B126 neben dem Würstelstand an der Lebzelterstraße Strom bis zu 100 kW geladen werden. Zwei CCS-Stecker stehen hier zur Verfügung. Im Waldinger Gewerbepark nahe der B127 installierte die Linz AG vier Ladepunkte: 2 CCS mit bis zu 150 kW, einen CHAdeMO mit 50 kW und einen Typ2 mit 22 kW. Die Linz AG betreibt in Oberösterreich insgesamt knapp 500 Ladepunkte. Zuletzt wurden in Ansfelden, Bad Zell und Engerwitzdorf E-Schnellladestationen errichtet.