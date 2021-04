MX-5: Feine Überarbeitung

Jetzt überarbeiteten die Japaner ihren Klassiker am Chassis, dem Fahrwerk und der Lenkung. Und verbauen Skyactive-G-Benzinmotoren der aktuellsten Generation. Der G132 holt nun aus 1,5 Litern Hubraum 132 PS, der G184 aus 2,0 Litern 184 PS. Der Spritverbrauch liegt bei 6,3 bzw. 6,9 Liter Benzin pro 100 Kilometern. Daneben bietet Mazda noch die Sonderedition "100 Years" an – mit adaptiven Matrix-LED-Scheinwerfern, integriertem Navi, Rückfahrkamera etc. Ab-Preis: 36.290 Euro.