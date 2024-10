Mazda geht in die Verlängerung – um genau 25 Zentimeter

Der japanische Autohersteller Mazda geht in die Verlängerung: 25 Zentimeter sind es genau, um die der neue CX-80 gegenüber dem im Jahr 2022 enthüllten Mazda CX-60 zugelegt hat – sowohl bei der Außenlänge als auch beim Radstand. Folgerichtig kommt der so gewonnene Raum den Passagieren zugute. Konkret ist der neue Mazda CX-80 mit sechs oder sieben Sitzen verfügbar.

Lesen Sie auch: Der Porsche Macan entschleunigt sogar beim Beschleunigen

Insgesamt drei Konfigurationen stehen zur Wahl – dabei unterscheidet sich stets die zweite Sitzreihe: Die Siebensitzer-Variante hat in der zweiten Reihe eine Dreier-Sitzbank verbaut. Bei der Sechssitzer-Version gibt es zwei Möglichkeiten: zwei Einzelsitze in der zweiten Reihe und einen Durchgang in der Mitte oder zwei Einzelsitze und dazwischen eine Mittelkonsole. Sowohl die Sitzbank als auch die Einzelsitze können längs verschoben werden (120 Millimeter); die Sitzlehnen können zudem in der Neigung verstellt werden.

CX-80: Plug-in-Hybrid oder Diesel Bild: Mazda

Kofferraum: bis zu 1971 Liter

So variabel wie der Innenraum ist auch das Kofferraumvolumen. Sind alle sieben Sitze belegt, stehen immerhin noch 258 Liter Volumen zum Befüllen bereit. Werden die hinteren beiden Sitze umgeklappt, steigt das Kofferraumvolumen auf 687 Liter. 1971 Liter sind es, wenn die Sitze drei bis sechs/sieben umgeklappt sind.

Bei den Antrieben fährt Mazda zweigleisig: Angeboten wird erstens ein Plug-in-Hybrid mit 241 kW/327 PS Systemleistung und 60 Kilometern rein elektrischer Reichweite. Die Preise für den Teilzeitstromer starten bei 60.000 Euro.

Voll digitales Cockpit Bild: Mazda

Sechs Jahre Neuwagengarantie

Zweites Triebwerk ist ein 3,3-Liter-Sechszylinder-Diesel mit 187 kW (254 PS). Den Normverbrauch gibt Mazda mit 5,7 bis 5,8 Litern auf 100 Kilometer an (WLTP). Der Selbstzünder startet bei 63.150 Euro. Die acht Gänge werden bei beiden Antrieben automatisch sortiert, Allrad ist stets an Bord.

Inkludiert ist dabei immer eine sechsjährige Garantie (bis 150.000 Kilometer).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.