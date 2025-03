Smatrics EnBW erhöht die Zahl der Ladeparks

Bemerkenswert ist, dass beim Netzausbau Nieder- und Oberösterreich die ersten beiden Plätze belegen: Mittlerweile stehen in beiden Bundesländern 162 HPC-Ladepunkte für Elektroauto-Fahrer bereit.

100 Prozent Ökostrom

Der Ausbau wird heuer fortgesetzt, so wurden dieser Tage in Braunau (Gewerbepark Innpark, Bauhofstraße) acht Ladepunkte mit bis zu 400 kW Ladeleistung in Betrieb genommen. Weitere Ladeparks mit bis zu zwölf Ladepunkten will Smatrics EnBW 2025 noch in Regau und Suben eröffnen.

Alle Schnellladepunkte (DC) von Smatrics EnBW in Österreich werden mit 100 Prozent Ökostrom von der heimischen Verbund AG betrieben.

Autor Clemens Schuhmann

