Flüsterleises Zugpferd aus China: Elektro-Pick-up mit Allradantrieb

Dem ersten Versuch war nur ein sehr überschaubarer Erfolg gegönnt: Die chinesische Marke Maxus, so etwas wie die Nutzfahrzeugabteilung des Autokonzerns SAIC (MG Motors, Roewe), hatte Mitte 2023 den ersten vollelektrischen Pick-up T90 EV nach Europa und damit auch nach Österreich gebracht.

Lesen Sie auch: Der Macan entschleunigt sogar beim Beschleunigen

Dem flüsterleisen Arbeitskollegen fehlt mit dem Allradantrieb jedoch eine entscheidende Zutat. Denn ein Pick-up ohne 4x4-Antrieb ist im täglichen Einsatz kaum vorstellbar. Daher laufen in Österreich auch nur rund 50 Stück.

Doch: Die Chinesen lernen schnell und haben kürzlich auf der IAA in Hannover einen in allen Belangen verbesserten Elektro-Pick-up vorgestellt. Der 5,5 Meter lange Maxus e-Terron 9 hat zwei E-Motoren an Bord, die eine Systemleistung von 325 kW (442 PS) bereitstellen. Das elektrische Doppelherz ermöglicht nicht nur kraftvolle Beschleunigung, sondern auch einen Allradantrieb.

Das Cockpit des Maxus eTerron 9 ist sehr aufgeräumt, vor dem Fahrer findet sich ein riesiger Panorama-Bildschirm. Bild: Maxus

Das 4x4-System verfügt über sechs voreingestellte Fahrmodi wie etwa "Normal", "Sand" oder "Schlamm". Darüber hinaus kann der Fahrer je nach Anforderung einen Modus individuell konfigurieren. So können Lenkung, Leistung, Ansprechverhalten der Stabilitätskontrolle, Energierückgewinnung (Stärke der Rekuperation) und die Höhe der Karosserie nach persönlichen Vorlieben eingestellt werden. Möglich macht Letzteres die serienmäßige Luftfederung.

Als Energiespeicher dient ein Lithium-Eisen-Phosphat-Akkupaket mit einer nutzbaren Kapazität von 102 Kilowattstunden (kWh). Damit sollen laut WLTP-Norm im besten Fall 430 Kilometer Reichweite möglich sein. Nachgeladen wird die Batterie mit 11 kW an der Wallbox (AC) oder am Schnelllader (DC) mit bestenfalls 115 Kilowatt (kW) Ladeleistung. Das soll laut Maxus genügen, um das Akkupaket in gut 40 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufzuladen.

Um stets eine optimale Batterietemperatur zu haben, ist im Maxus eTerron 9 ein spezielles Belüftungssystem verbaut.

E-Bike oder Kühlbox laden

Serienmäßig verfügt der Elektro-Pritschenwagen über bidirektionales Laden (Vehicle-to-Load/V2L). Das heißt, der Akku kann gespeicherte Energie auch an externe Verbraucher mit Strom liefern. Dazu finden sich im vorderen Kofferraum (Frunk) 2,2-kW-Steckdosen; an der Ladefläche gibt es zusätzlich einen externen 6,6-kW-Anschluss. Handwerksbetriebe können ihr Werkzeug ebenso anschließen wie Privatkunden ihre Elektro-Fahrräder oder Kühlboxen.

Der Verkaufsstart für den Maxus eTerron 9 in Österreich ist für das erste Quartal 2025 geplant, dann erst gibt’s Preise und Details zu Lieferzeiten.

Die riesige Fronthaube öffnet/schließt auf Knopfdruck – und sie gibt einen Frunk mit einem Volumen von 236 Litern frei; darin lässt sich auch sitzen. Bild: Maxus

Hohe Nutz- und Anhängelast

620 Kilogramm beträgt die maximale Nutzlast des eTerron 9. Müssen sehr lange Gegenstände im Maxus transportiert werden, kann die Rückwand der Fahrerkabine auf Knopfdruck versenkt werden. Dadurch entsteht eine 2,4 Meter lange Ladefläche. Reicht das noch nicht, kann der elektrische Pick-up bis zu 3500 Kilogramm schwere Anhänger ziehen.

236 Liter Volumen weist der vordere Kofferraum (Frunk) auf. Darin kann Gepäck wetterfest transportiert werden. Der Frunk bietet zudem zwei Sitzplätze – etwa für eine Pause auf der Baustelle oder für das Essen beim Campingausflug.

Vordere Haube und Ladebordwand lassen sich per Knopfdruck öffnen/schließen. Und die Maxus-Ingenieure haben an den Rücken gedacht: Die Ladefläche lässt sich um bis zu 60 Millimeter absenken, um das Ladegut nicht so hoch heben zu müssen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Clemens Schuhmann Leiter Auto & Motor Clemens Schuhmann