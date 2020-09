ID.4: VWs erstes elektrisches Weltauto

Kaum kurven die ersten ID.3 auf heimischen Straßen herum, zeigt Wolfsburg schon den ID.4. Der Elektro-SUV ist ein "Weltauto" – und somit von höherer Wichtigkeit als der ID.3, der nur in Europa und in kleinerer Stückzahl in China angeboten wird.

Langer Radstand

Der ID.4 baut auf der VW-eigenen MEB-Plattform (Modularer E-Antriebsbaukasten) auf. Kurze Überhänge ermöglichen dadurch einen langen Radstand (2,77 Meter), was wiederum mehr Platz für Passagiere und Ladung bedeutet.

Der E-SUV (L/B/H 4,58/1,85/1,61 Meter) erreicht dank extrem glatter Oberflächen und dem Verzicht auf Design-Schnickschnack einen cW-Wert von 0,28. Der Kühlergrill fehlt, am Heck verhindern ein großer Spoiler und Querkanten einen Strömungsabriss des Fahrtwindes.

In der Top-Version verbauen die Wolfsburger die neue 3D-Beleuchtung namens IQ-Licht: Die LED-Matrix-Scheinwerfer sind auf blendfreies Dauerfernlicht geschaltet, am Heck wirken die 3D-Leuchten sehr plastisch. Das dynamische Blinklicht ist Serie. VW verzichtet im Innenraum auf mechanische Schalter und Taster und verbaut konsequent berührungsempfindliche Taster – wie beim ID.3 bzw. ansatzweise im Golf 8. Als Schaltzentrale dient ein bis zu zwölf Zoll großer Touchscreen, Befehle können auch über die neue Sprachsteuerung ("Hallo ID") erteilt werden. Auf Wunsch fährt ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Technik mit. Das heißt: Verkehrshinweise wie Hinweisschilder etc. werden auf die Windschutzscheibe in das Live-Bild projiziert.

Der Kofferraum nimmt 543 bis 1575 Liter Ladung auf.

Der Fahrwahlschalter verbirgt sich wie beim ID.3 hinter dem Lenkrad. Bild: VW

77 kWh Speicherleistung

Die Batterien können bis zu 77 kWh (netto) Strom speichern, damit schafft der ID.4 bis zu 520 Kilometer Reichweite. Der E-Motor (150 kW/204 PS) treibt die Hinterräder an. In 8,5 Sekunden ist der Sprint von 0 auf Tempo 100 erledigt. Spitze: 160 km/h. Der Akku kann mit bis zu 125 kW (Gleichstrom) bzw. 11 kW (Wechselstrom) geladen werden.

Zwei topausgestattete Versionen – ID.4 1st und ID. Max – kommen per Jahresende auf den Markt. Preise stehen noch nicht fest.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at