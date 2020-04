Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet für heuer den größten Wirtschaftseinbruch seit der Großen Depression in den 1930er-Jahren. Betroffen davon ist auch der Autohandel. Statt 79,6 Millionen Autos (2019) werden heuer nur noch 65,2 Millionen Pkw abgesetzt, kalkuliert der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer. Das wäre ein weltweites Minus von 18,1 Prozent. Viele Staaten pumpen deshalb Milliarden Euro in Wirtschaft, um Pleiten zu verhindern. Die Erholungsphase werde in Europa mindestens bis 2025 dauern, sagt Dudenhöffer: "Der Erholungsprozess in Europa wird langsam und schmerzlich."

Dieser Tage durften Autohändler mit einer Verkaufsfläche von weniger als 400 Quadratmeter wieder aufsperren, größere Anbieter folgen rund um den 2. Mai. Die Frage ist: Wie lässt sich ein Autohandel nach vier Wochen Stillstand wieder hochfahren? "Einfach nur die Schauräume aufzusperren, ist zu wenig", sagt Günther Kerle, Sprecher der heimischen Autoimporteure, im OÖN-Gespräch. Es müsse Kaufanreize wie eine Öko-Prämie geben. Hersteller wie Importeure würden mit Sicherheit finanzielle Zuckerl anbieten, ist sich wiederum der Präsident des Linzer Autofrühlings, Michael Schmidt, sicher.

"Mich rufen jeden Tag verzweifelte Autohändler an, was sie machen können", sagt Adi Seifried, WKOÖ-Gremialvorstand des Fahrzeughandels. "Hier geht’s um Existenzen!" Zwar gewährt der Staat finanzielle Hilfen, doch müssten diese wieder zurückbezahlt werden. Weshalb der Druck auf den Autohandel länger lasten wird.

Alle drei Befragten bestätigten, dass die Autohäuser wieder Autos verkaufen können, nur die Lieferzeiten würden wegen der Produktionsstopps extrem lang werden.

Günther Kerle, Sprecher der Automobil-Importeure

1. Wie hoch ist der Schaden durch die Corona-Pandemie für den heimischen Autohandel?

Ehrlich – noch keine Ahnung. Knackpunkt ist aktuell der extrem hohe Finanzierungsaufwand für die Autohändler. Bestellte Autos stehen zwar auf den Höfen, durften von den Kunden aber noch nicht abgeholt werden. Der Autohändler musste die Wagen aber zwischenfinanzieren. Daneben ist noch überhaupt nicht absehbar, wie nach Corona der Neuwagenverkauf anlaufen wird. Wir erwarten bei den Neuzulassungen einen 30-prozentigen Rückgang. Dieses Minus werden einige Händler nicht überleben. Lief das Geschäft in einem Normaljahr im Frühjahr schlecht, war’s für die Händler unmöglich, den Rückstand im Herbst aufzuholen. Wir haben heuer freilich kein Normaljahr, zudem erwarten wir in den nächsten Monaten kein normales Kaufverhalten. Darüber hinaus steht derzeit die Produktion. Das heißt: Wird nach Corona ein Auto verkauft, kommen riesige Lieferzeiten hinzu. Diese Herausforderungen sind in einer noch nie dagewesenen Dimension.

2. Wie lässt sich der Autohandel nach sechs Wochen Stillstand wieder hochfahren?

Nur die Schauräume aufzumachen, ist zu wenig. Die Frage ist: Wie kann ich die Kunden motivieren, einen Neuwagen zu kaufen? Da muss es Aktivitäten geben. Der Automobilbranche würde eine Kaufprämie helfen – wie bei der Öko-Prämie. Also wer sein altes Auto eintauscht, erhält einen Bonus. Der Autohandel braucht einen Anschub wie diesen, sonst sehe ich schwarz. Denn derzeit denken alle an Masken, nicht an Autos.

3. Die Corona-Pandemie fällt in das Jahr, das als Schaltjahr hin zur E-Mobilität gilt. Wie wirkt sich die Krise auf diesen Wandel aus?

Ganz einfach: Der Wandel verschiebt sich. Heuer wären etliche neue E-Modelle auf den Markt gekommen, aber der Lockdown hat alles verändert. E-Autos, die eigentlich im Sommer auf den Markt gekommen wären, werden produktionsbedingt erst später gebracht. Dieser verzögerte Verkaufsstart bedeutet auch, dass die Kalkulationen, wie die 95-Gramm-CO2-Flotten-Emission zu erreichen wäre, hinfällig ist. Dieses Ziel ist in weite Ferne gerückt. Denn wenn die E-Autos nicht kommen, kann ich auch den CO2-Ausstoß der Flotte nicht drücken. Ich persönlich rechne damit, dass die EU das 95-Gramm-Limit heuer aussetzen wird. Denn dass die Automobilbranche, die in ganz Europa am Boden liegt, auch noch Milliardenstrafen zahlen muss, kann ich mir nicht vorstellen.