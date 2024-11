Beim ZS und HS: MG mit einem elektrisierenden Zwischenschritt

Nach dem reinen Elektro-Antrieb bietet MG für den HS nun einen starken PHEV-Antrieb an.

Als SAIC die britische Traditionsmarke MG übernahm, schwante vielen Kritikern Schlimmes. Seit vier Jahren beliefert MG nun den österreichischen Markt und gilt als Paradebeispiel für Reaktionsschnelligkeit bei technischen Entwicklungen und immense Fortschritte bei Designfragen. Dieser Tage stellten die Chinesen die überarbeiteten Modelle ZS und HS vor.

Der kompakte ZS wuchs teils kräftig und misst nun 4,43/1,82/1,63 Meter (L/B/H). Damit schuf MG mehr Platz für fünf Passagiere und die Ladung. Der Kofferraum nimmt 443 bis 1457 Liter auf – Top-Werte für einen Kompakten. Der Fahrersitz lässt sich serienmäßig elektrisch verstellen, das Lenkrad wird wie der Sitz auf Wunsch beheizt. Das Cockpit-Display misst sieben Zoll, der Zentralbildschirm serienmäßig 12,3 Zoll. Apple CarPlay, Android Auto sowie eine 360-Grad-Kamera fahren ab der Basis-Ausstattung mit.

ZS: Starker Hybrid-Antrieb

Zum Start verbaut MG einen megastarken Hybrid+-Antrieb: Der E-Motor liefert 100 kW, der 1,5-Liter-Atkinson-Benziner 75 kW. Macht 145 kW Systemleistung, die den 1,4-Tonnen-Fronttriebler in jeder Lebenslage kräftig beschleunigen.

Mit dem Einstiegspreis von 22.990 Euro ist der ZS ein Schnäppchen, aktuell legt MG noch kostenlos vier Winterkompletträder bei.

Der größere Bruder, der HS, streckt sich in der Länge auf 4,67 Meter und in der Breite auf 1,89 Meter, dafür duckt sich der SUV auf 1,66 Meter Höhe – was immer noch eine stattliche Erscheinung ergibt.

Zwei 12,3-Zoll-Displays liefern Infos und dienen als Steuerzentrale, acht Lautsprecher sind über den beigen oder schwarzen Innenraum verteilt, neun Assistenten sind Serie – vom Notfallspurassistenten bis zum Querverkehrswarner hinten.

Für den Plug-in-Hybrid-Antrieb werden ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 105 kW und ein E-Motor mit 135 kW kombiniert. Dank der 21,4-kWh-Batterie schafft der 1,83 Tonnen schwere SUV 103 elektrische Kilometer (WLTP-Norm). Ab-Preis: 37.990 Euro.

Autor Carsten Hebestreit Redakteur Motor Carsten Hebestreit