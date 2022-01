Audi: Eine matte Sache

Deshalb bietet Audi jetzt die Modelle TT, TTS, TT RS, Q3 und RS Q3 mit speziellen Matt-Lacken an. Und zwar in den Farbtönen Pythongelb bis Tausilber. Audi stellt für ein Modell bis zu zwölf verschiedene Kolorierungen zur Auswahl. Hinzu kommen spezielle Farben für RS-Modelle. Eine ganz besondere Note verleihen Lacke mit Kristalleffekt den Autos. Hier erzeugen Glasflakes in Kombination mit Metallic-Effekten zusätzliche Glitzerpunkte im Lack.