Arbö-Autopreis geht an Audi und Volkswagen

Bei der Gala mit 400 Gästen am vergangenen Freitag in Wien wurden die Gewinnerfahrzeuge ausgezeichnet. Die Jury, der auch die OÖNachrichten angehören, kürte aus insgesamt 36 Fahrzeugen drei Sieger.

In der Kategorie "Start" gewann der VW T-Cross vor dem Skoda Kamiq und dem neuen Opel Corsa. Die Kategorie "Medium", die seit vielen Jahren zahlenmäßig am stärksten besetzt ist, entschied der Audi Q3 für sich. Platz zwei ging an den Volvo S60 – und Bronze holte der Range Rover Evoque.

In der Kategorie "Premium" setzte sich ebenfalls Audi durch – mit dem Elektroauto e-tron. Platz zwei eroberte der Porsche 911, Platz drei der Mercedes EQC.