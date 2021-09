100 Jahre und ein neues Modell

Die Linienführung zeigt das neue, eigenständige Design der Marke, die traditionelle V2-Motorisierung wurde konsequenterweise beibehalten. Die technischen Daten sowie der Preis werden aber erst am 23. November auf der Motorradmesse EICMA in Mailand verraten. Das Bike wird rechtzeitig zur Motorradsaison 2022 in Österreich eintrudeln.