Zwei Hubschraubereinsätze wegen Klettergruppe in der Steiermark

Zwei Mitglieder der Gruppe, ein 53-jähriger Mann und eine 28 Jahre alte Frau, verletzten sich und wurden ebenso abtransportiert, wie ein 46-Jähriger, den später die Kräfte verließen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Gruppenmitglieder waren gegen Mittag aufgebrochen, um den Kaiser-Franz-Joseph-Klettersteig am Leopoldsteinersee zu besteigen. Bereits nach wenigen Metern verließen zwei Personen der Gruppe die Kräfte, weshalb sie umkehrten. Mitten im Klettersteig stürzte kurz danach ein 53-Jähriger nach hinten und fiel auf die 28-Jährige, die ebenfalls in ihre Klettersteigsicherung stürzte. Die beiden Verletzten wurden von der Besatzung eines Notarzthubschraubers geborgen und in das Landeskrankenhaus Judenburg geflogen.

Mehr zum Thema Chronik 28-Jähriger stürzte in der Steiermark beim Wandern - tot Ein 28-Jähriger ist am Freitag in der Früh in Schladming (Bezirk Liezen) beim Wandern schwer gestürzt und danach gestorben. 28-Jähriger stürzte in der Steiermark beim Wandern - tot

Kurze Zeit nach diesem Einsatz konnte ein 46-jähriger Mann aus der Gruppe wegen Erschöpfung nicht mehr weiterklettern. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber gerettet und ins Tal gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.