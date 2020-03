Zu spät gehandelt? "Das Virus ist ja nicht in Ischgl entstanden"

Das Skigebiet Ischgl im Paznauntal gilt als "Virus-Herd". Im Zentrum steht die Apres-Ski-Bar "Kitzloch", wo sich hunderte Urlauber angesteckt haben dürften - darunter auch einige Oberösterreicher. Ein 36-jähriger Barkeeper war am Samstag, 7. März, positiv getestet worden. Schon zwei Tage zuvor hatte Island den Tiroler Skiort als Risikogebiet erklärt, nachdem 15 Isländer nach ihrer Rückkehr positiv getestet worden waren.

Auch die Ausreise der Urlauber aus den Quarantäne-Gebieten dürfte chaotisch abgelaufen sein: Laut einem Bericht sollen nicht nur hunderte Urlauber in Innsbruck gelandet sein, viele hätten sich zudem über andere Regionen Tirols verteilt. So habe etwa eine Gruppe von 159 Urlaubern aus St. Anton in einem Hotel im Tiroler Oberland eingecheckt, um am Samstag den Rückflug in Innsbruck anzutreten.

"Behörden haben alles richtig gemacht"

Die Vorwürfe rund um die Abreise und die Tatsache, dass das Land Tirol noch ein ganzes Wochenende tatenlos blieb, obwohl Ischgl in Island bereits zum Riskogebiet erklärt worden war, hat zu politischen Debatten geführt. FPÖ-Obmann Norbert Hofer spricht von einem "Skandal" und verlangt eine Stellungnahme Anschobers, Tirols SPÖ-Chef fordert gar die Abberufung von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP).

Der wies am Montagabend in der "ZiB 2" alle Vorwürfe zurück, Tirol habe zu spät auf die Corona-Bedrohung reagiert. "Die Behörden haben alles richtig gemacht", erklärte er wiederholt.

"Ich glaube, dass auch in der zeitlichen Abfolge alles richtig passiert ist", sagte Tilg - angesprochen darauf, dass Island Ischgl schon am 5. März zum Risikogebiet erklärte, weil 15 Heimkehrer positiv getestet wurden. Der Krisenstab in Tirol tage seit 21 Tagen - elf Tage, bevor es in Ischgl den ersten Fall des erkrankten Barmanns im "Kitzloch" gegeben habe. Die Bar wurde am 10. März geschlossen und das Ende der Wintersaison am 12. März angekündigt.

Das sagt der Landeshauptmann

Auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sieht in Tirols Maßnahmen keine Fehler. Im Gegenteil: Man habe in der jeweiligen Situation das "Menschenmöglichste" getan, betonte Platter am Dienstag bei einer Videopressekonferenz. Zudem sei der Virus ja nicht in Ischgl entstanden, fügte er hinzu.

Auch bei der Ausreise habe man das Möglichste getan, um eine geordnete Abreise zu gewährleisten, meinte der Landeschef. Es seien immerhin tausende Touristen im Paznauntal gewesen.

Die Einsatzleitung des Landes sei mittlerweile seit 22 Tagen aktiv. "Jede Frage und Maßnahme wurde dort diskutiert und entschieden", sagte Platter. Man habe nach menschlichem Ermessen zum jeweiligen Zeitpunkt jene Maßnahmen gesetzt, bei denen man überzeugt davon war, dass es die richtigen gewesen sind. "Das waren keine politischen Entscheidungen, sondern sie sind in Absprache mit den Experten getroffen worden", betonte der Landeshauptmann.

Eine Chronologie:

5. März 2020: Die Tiroler Behörden erfahren, dass 15 isländische Gäste in ihrer Heimat nach einem Ischgl-Aufenthalt positiv auf das Virus getestet worden sind. Das Land teilt mit, dass am 29. Februar auf dem Rückflug von München nach Reykjavik ein bereits erkrankter Fluggast nach einer Italienreise an Bord war. Die Behörden nehmen an, dass die Ansteckung im Flugzeug und nicht in Tirol passiert war. Island erklärt Ischgl zum Risiko-Gebiet und stellt alle Reisenden, die seit 29. Februar heimgekommen waren, unter Quarantäne.

6. März: Die Gesundheitsbehörden kontaktieren das Hotel, in dem die Isländer nächtigten. Sie weisen an, Hotel-Personal mit Symptomen zu testen. Personen, die Apres-Ski-Lokale besucht hatten, werden zudem vom dortigen niedergelassenen Arzt getestet. Darunter ist auch der 36-jährige Barkeeper der Apres-Ski-Bar "Kitzloch". Laut Land gibt es zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen Verdachtsfall in oder aus Ischgl.

7. März: Das Testergebnis des Barkeepers ist positiv. Die Mitarbeiter des "Kitzloch" werden isoliert und das Lokal vorübergehend gesperrt. Die Behörde ruft Besucher der Bar auf, sich an die Gesundheitshotline 1450 zu wenden.

8. März: Es wird bekannt, dass die erkrankten Isländer im "Kitzloch" waren. Ebenso, dass drei weitere in Tirol positiv getestete Personen sich in Ischgl aufgehalten hatten.

9. März: Das Lokal "Kitzloch" wird behördlich gesperrt.

10. März: Alle Apres-Ski-Lokale in Ischgl werden geschlossen.

11. März: Es wird verkündet, dass das Skigebiet Ischgl für zwei Wochen gesperrt wird.

12. März: Erst heißt es, dass Ischgl seinen Betrieb für die Saison komplett einstellt. Am Abend sagt Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), dass mit Ablauf 15. März die gesamte Skisaison in Tirol beendet wird. Alle Beherbergungsbetriebe sollen mit 16. März schließen. Dänemark rät von Reisen nach Tirol ab.

13. März: Die Orte im Paznauntal Galtür, Ischgl, Kappl und See sowie St. Anton am Arlberg werden um 14.00 Uhr unter Quarantäne gestellt.

15. März: Alle Skigebiete in Tirol schließen.

16. März: Alle Beherbergungsbetriebe, bis auf einige Ausnahmen für medizinisches Personal sowie im Geschäfts- bzw. Wirtschaftsbereich, schließen.

