Zebra-Baby erwartet Besucher im Tiergarten Schönbrunn

"Am 10. April ist ein kleines Zebra zur Welt gekommen", berichtete Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Wer den Neuankömmling und die vielen anderen Zoobewohner sehen möchte, kann unter www.zoovienna.at ein Zeitfenster reservieren. So werden Warteschlangen an den Kassen vermieden.

Das Kleine heißt Sylvia Bild: DANIEL ZUPANC (TIERGARTEN SCH…NBRUNN)

Für Mutter "Malawi" ist es das erste Jungtier. "Unsere Pfleger haben dem Fohlen den Namen 'Sylvia' gegeben", sagte Hering-Hagenbeck. "Sylvia" sowie Elefanten, Pandas oder Flusspferde, all diese Tiere sind jetzt im Frühling in den Außenanlagen zu sehen. Anders ist das bei Fischen, Reptilien, Koalas und Pinguinen, deshalb werden Koalahaus, Aquarien-Terrarienhaus, Polarium, Orang.erie, Giraffenpark und der erste Stock des Regenwaldhauses offen sein. In den Tierhäusern, WC-Anlagen und im Infocenter gilt FFP2-Maskenpflicht. Im Freien empfiehlt sie der Zoo zu tragen auch, da beim Tiereschauen mitunter auf den Mindestabstand vergessen werde. An mehreren Standorten wird Take-away-Essen angeboten.

Schaufütterungen finden weiterhin nicht statt. Das Wüstenhaus und der Zooshop sind ab Montag ebenfalls geöffnet. Jahreskarten werden wieder automatisch um die Anzahl der Schließtage (32 Tage) verlängert.