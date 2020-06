Wiener Innenstadt dürfte schon bald autofreie Zone sein

Denn offenbar stehen Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) und Bezirksvorsteher Markus Figl (VP) kurz vor einer Einigung.

Geplant sei ein generelles Fahrverbot im 1. Bezirk, die vielbefahrene Ringstraße, die gewissermaßen die Außengrenze der Inneren Stadt darstellt, dürfte von der Beschränkung nicht betroffen sein. Auch Ausnahmen soll es geben, nämlich für Anrainer, Lieferanten, Blaulichtorganisationen und den öffentlichen Verkehr – also die Busse. Eine Sprecherin von Hebein sagte am Sonntag, dass die Sache schon länger in Abstimmung sei. "Es gibt ein weiteres Gespräch, in dem noch offene Fragen geklärt werden sollen." Sobald es eine Einigung gebe, werde man auch darüber informieren.

Video: Wiener City soll weitgehend autofrei werden

Wenig Anklang fand die Idee, Autos aus der Innenstadt zu verbannen, bei der FPÖ. Sie befürchte, dass dies der "Todesstoß" für die Unternehmer werde.