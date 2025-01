Wien errichtet weltweit größten Trinkwasserspeicher

Dieser entsteht durch eine Erweiterung der bestehenden Anlage in der Ortschaft Neusiedl am Steinfeld (Gemeinde St. Egyden) im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich. Nach seiner Fertigstellung soll der riesige Speicher rund eine Milliarde Liter fassen können.

Schon jetzt sind die Dimensionen der in den 1950er Jahren errichteten Hallen beachtlich. Der Behälter, der in das Gefälle der ersten Hochquellenleitung eingebunden ist, besteht aus vier riesigen Wasserkammern. Sie fassen derzeit rund 600 Millionen Liter Wasser. Dieses fließt ohne Einsatz von Pumpen durch den Speicher weiter bis nach Wien.

Erweiterung in Etappen

Die Erweiterung des Volumens erfolgt in zwei Etappen. Bis Ende 2028 wird der Behälter laut Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) um zwei Kammern ausgebaut. Diese können insgesamt 200 Millionen Liter Wasser speichern. Damit erhöht sich das Fassungsvermögen nach vier Jahren Bauzeit auf insgesamt 800 Millionen Liter.

Ab 2029 ist ein Ausbau um weitere zwei Kammern sowie die Sanierung der aktuell bestehenden Bereiche geplant. Nach der Fertigstellung beträgt das Speichervolumen im Behälter Neusiedl am Steinfeld rund eine Mrd. Liter - also eine Millionen Kubikmeter. Das entspricht in etwa der Fläche eines Fußballfeldes, das 140 Meter hoch mit Wasser gefüllt ist, wie bei einem Medientermin am Dienstag betont wurde.

Bestandteil der Strategie "Wiener Wasser 2050"

Auf der Baustelle werden nach umfangreichen Aushubarbeiten in bis zu acht Metern Tiefe Bodenplatte, Wände und Säulen samt Betondecke errichtet. Insgesamt werden rund 35.000 Kubikmeter Beton und 5.400 Tonnen Stahl verbaut. Nach Fertigstellung der Baustelle wird die Oberfläche der Wasserkammer begrünt. Der Kostenrahmen für die erste Etappe beträgt rund 98 Millionen Euro.

Insgesamt kann die Wiener Wasserabteilung zukünftig in 31 Wasserbehältern rund zwei Mrd. Liter Wasser aufbewahren, hieß es. Die Maßnahme ist Teil der Strategie "Wiener Wasser 2050", mit der man sich auf den künftigen Bedarf vorbereite, wie versichert wurde. "Die Versorgungssicherheit der Wienerinnen und Wiener hat für mich oberste Priorität. Wir in Wien handeln mit Weitblick und übernehmen Verantwortung", hob Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag bei einem Baustellenbesuch hervor.

