Wien: 15-Jähriger stahl Auto und flüchtete vor Polizei

Als der Teenager und sein 18-jähriger Beifahrer das Fahrzeug nach mehreren Verkehrsübertretungen bei der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten stoppten, um zu Fuß zu flüchten, wurden sie von den Beamten gestellt.

Ausgangpunkt der Fahrt war der ebenfalls in Favoriten befindliche Otto-Geißler-Platz. Dort standen die beiden Jugendlichen kurz nach 8.00 Uhr bei dem Fahrzeug, als zwei Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten auf sie aufmerksam wurden. Das bemerkten die beiden jungen Männer offenbar, denn sie stiegen in das Auto und fuhren davon.

Anhaltezeichen wurden ignoriert, und die Flucht erstreckte sich über mehrere Straßenzüge. Dabei wurden mehrere verwaltungsrechtliche Delikte begangen, wie die Missachtung von Stopptafeln und roter Ampeln oder Geschwindigkeitsübertretungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau (33) attackierte in Wien ihren Bruder und 2 Polizisten

Im Zuge der Amtshandlung wurde festgestellt, dass das benutzte Fahrzeug am Tag davor in Wien-Liesing gestohlen worden war. Die beiden Tatverdächtigen wurden zwecks Vernehmung in eine Polizeiinspektion gebracht, der Ältere verweigerte jedoch die Aussage, der Jüngere zeigte sich zum Diebstahl des Fahrzeuges nicht geständig. Beide wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.