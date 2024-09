Graffiti-Gang in Wien-Alsergrund geschnappt

Die Polizei wurde gegen 18.00 Uhr zur Althanstraße gerufen. Den Teenagern, die alle Farbspuren an der Kleidung und am Körper aufwiesen, wurden Lackdosen und andere Utensilien für das Sprayen abgenommen. Bei einem von ihnen fand sich zudem ein Schlagring.

Aufgrund ähnlicher Schriftzüge bei drei vergangenen Sachbeschädigungen an Zügen mittels Graffiti stehen die Jugendlichen in Verdacht, auch mit diesen Taten in Zusammenhang zu stehen. Die Vernehmungen sind noch ausständig, die Buben wurden nach Abschluss der Amtshandlung den Erziehungsberechtigten übergeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.