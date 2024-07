Unfall ohne Führerschein: 7 Verletzte in der Weststeiermark

In ihrem Wagen befanden sich drei Kinder bzw. Jugendliche (sechs, acht, 13 und 18 Jahre alt). Sie krachte in Wettmannstätten (Bezirk Deutschlandsberg) in einen entgegenkommenden Pkw, in dem zwei Personen saßen. Alle sieben wurden nach Angaben der Polizei verletzt, Feuerwehr und Rettung waren stundenlang im Einsatz.

Die Grazerin war gegen 16.30 Uhr auf der Predingerstraße (L303) von Gleinstätten kommend in Richtung Preding unterwegs, als sie mit ihrem Wagen in ein entgegenkommendes Auto fuhr. Dessen 50-jähriger Lenker und seine 16-jährige Beifahrerin wurden verletzt, ebenso alle fünf Personen im Fahrzeug der 38-Jährigen. Die sieben Verletzten wurden ins LKH Graz gebracht. Der Alkoholtest verlief bei beiden Lenkenden negativ.

Die Feuerwehren Wettmannstätten und Preding waren mit 25 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz, das Rote Kreuz mit drei Wägen.

