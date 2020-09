Trotz grüner Ampel: Maskenpflicht an allen Schulen außerhalb der Klasse

Das hat das Bildungsministerium am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt. Eine entsprechende Empfehlung der Corona-Kommission werde man umsetzen.

Im Unterricht - also in der Klasse, aber auch im Physik- oder Turnsaal - und im Schulhof gilt die Maskenpflicht nicht. Diese Maßnahme sei "ein zusätzlicher Schritt, um den Regelschulbetrieb aufrecht zu erhalten und die Gesundheit der Kinder nicht zu gefährden".

Wie bereits in der Vorwoche übernimmt das Bildungsministerium für weitere Maßnahmen die Ampelschaltung der Kommission: Für die Schulen bedeutet das, dass in Wien, Wiener Neustadt, Korneuburg, Graz, Innsbruck Stadt, Kufstein und Schwaz die Ampelfarbe auf Gelb steht.

Einschränkungen beim Sport und Singen

Sport muss damit vorwiegend im Freien oder in der Halle nur in kleinen Gruppen bei guter Belüftung und ohne Kontaktsportarten stattfinden. Gesungen werden darf nur mehr im Freien oder mit Mund-Nasen-Schutz.

Für alle Schulen in Österreich gilt weiterhin, dass die gängigen Hygieneregeln (Händewaschen, Abstand halten, Husten- und Nies-Etikette, etc.) eingehalten, die Klassen regelmäßig gelüftet und möglichst viel Unterricht ins Freie verlegt werden.

Die Regierung hat am Freitag Verschärfungen der Corona-Maßnahmen betreffend Maskenpflicht und Veranstaltungen verkündet - hier nachzulesen .

. 580 Neuinfektionen wurden am Freitag in Österreich vermeldet. Aktuelle Zahlen und Grafiken finden Sie in diesem Artikel.

Bilanz nach erster Schulwoche

Zahlreiche Verdachtsfälle, aber nur vereinzelt positive Corona-Tests bei Schülern oder Lehrern hat es in der ersten Schulwoche in Wien, NÖ und dem Burgenland gegeben. Verhältnismäßig wenig Probleme hat in Wien die Maskenpflicht außerhalb der Klasse gemacht, lautete das Resümee von von der APA befragten Eltern, Direktoren und auch von Bildungsdirektor Heinrich Himmer.

