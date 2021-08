Tödlicher Absturz am Stubaier Höhenweg

Der Mann war gemeinsam mit drei deutschen Staatsbürgern von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte unterwegs. Gegen 14:00 Uhr, als die Gruppe sich am höchsten Punkt der Etappe bei der sogenannten Wasenwand im Gemeindegebiet von Gschnitz auf ca. 2500 m Seehöhe befand, stürzte er aus bisher unbekannter Ursache rund 100 Meter steiles Gelände hinunter. Der 64-Jährige erlitt tödliche Verletzungen und kam in einem Bachbett unter der Absturzstelle zu liegen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Es war dies nicht der einzige tödliche Alpin-Unfall am Wochenende in Tirol. Im Valsertal stürzte eine erst 21-jährige Bergsteigerin, die allein unterwegs etwa 100 Meter ab und zog sich tödliche Verletzungen zu. Ihre Leiche wurde am Sonntagmorgen geborgen.