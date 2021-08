21-Jährige stürzte bei Wanderung in Tirol in den Tod

Die Leiche der Frau wurde am Sonntag gegen 8.20 Uhr im Rahmen einer Suchaktion entdeckt. Den Erhebungen der Polizei zufolge stürzte die junge Frau nordöstlich des Silleskogel (2.418 Meter) rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Nachdem die 21-Jährige am Samstagabend nicht nach Hause gekommen war, wurde eine groß angelegte Suche gestartet. Diese musste allerdings in der Nacht wegen Schlechtwetters und Dunkelheit gegen 0.30 Uhr abgebrochen werden. Um 6.40 Uhr wurde die Suche fortgeführt, um 8.20 Uhr die verunglückte Frau gefunden.

Die Rekonstruktion der Polizei ergab, dass die 21-Jährige am Samstag sowohl auf die Vennspitze (2.390 Meter) als auch auf den Roßgrubenkogel (2.450 Meter) gelangte. In weiterer Folge marschierte sie in Richtung Silleskogel und Geierschnabel (2.353 Meter) weiter. Dabei stürzte sie auf einer Höhe von rund 2.260 Meter ab.

78-Jährige stürzte 20 Meter in Bachbett

Zu einem weiteren Alpinunfall kam es am Sonntag in Bschlabs (Bezirk Reutte). Eine 78-jährige Belgierin kam auf dem Wanderweg "Weg der Sinne" zu Fall und stürzte rund 20 Meter über eine steile Böschung in ein Bachbett. Dort blieb sie verletzt liegen.

Ihre 55-jährige Tochter, die ihre Mutter bei der Wanderung begleitete, alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde die 78-Jährige ins Krankenhaus nach Reutte eingeliefert, informierte die Polizei.