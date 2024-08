Teilsperre der A1 nach Auffahrunfall bei St. Valentin

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag gegen 13:15 Uhr auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien. Auf Höhe St. Valentin war ein Transporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Kleinlaster in dem Schwerfahrzeug verkeilte. Der Lenker musste von Einsatzkräfte der Feuerwehren Haag und St. Valentin aus dem deformierten Wagen gerettet werden. Er wurde an der Unfallstelle versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Videoaufnahmen zeigen die Arbeit der Einsatzkräfte:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Feuerwehr führte die Bergung des Kleintransporters durch, der Sattelzug konnte seine Fahrt bis zur nächsten Werkstätte fortsetzen. Die A1 war für die Dauer des Einsatzes im Bereich der Einsatzstelle teilweise gesperrt, es kam zu Verzögerungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper