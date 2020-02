Stundenlange Suche nach vermisstem Oberösterreicher in den Schladminger Tauern

Der junge Oberösterreicher hat am Freitagabend gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen bei einem Nachtskilauf teilgenommen. Nachdem er sich gegen Mitternacht von seinen Kollegen getrennt hatte, war er weder telefonisch zu erreichen noch in der Unterkunft zu finden.

Nachdem die Gruppe einen Notruf abgesetzt hatte, rückten die Bergrettung und die Alpinpolizei aus, um nach dem vermissten Snowboarder zu suchen. Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt.

Gegen 7.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte und die Kollegen des Vermissten schließlich aufatmen: Der 24-Jährige konnte im Ortsgebiet von Schladming unverletzt aufgefunden werden, teilte die steirische Polizei in einer Aussendung mit.

Snowboarder am Hochkar gerettet

Im niederösterreichischen Skigebiet Hochkar konnte am Samstag ein Snowboarder gerettet werden. Der 22-Jährige aus Waidhofen an der Ybbs war abseits des gesicherten Skiraumes unterwegs gewesen, als sich unter ihm eine Schneewechte löste. Er rutschte etwa 200 Meter ab und schaffte den Aufstieg am steilen Gelände nicht mehr. Der Einheimische blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt.

Laut eigenen Angaben hielt der Wintersportler gegen 16.00 Uhr im Bereich "In der Höll" auf der Wechte, um ein Foto vom einsetzenden Sonnenuntergang zu machen. Nachdem der Mann abgetragen worden war, verständigte er einen Freund, der sich ebenfalls am Hochkar aufhielt. Dieser alarmierte wiederum die Einsatzkräfte.

An der Suchaktion waren unter anderem elf Mitglieder der Bergrettung Göstling a. d. Ybbs, Beamte der Alpinpolizei und ein Hubschrauber des Innenministeriums beteiligt. Bei einbrechender Dunkelheit wurde der 22-Jährige lokalisiert, danach wurde eine Taubergung durchgeführt.

