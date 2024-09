Schuss auf Katze: Steirische Polizei sucht Schützen und Besitzer

Anrainer hatten bereits in der ersten Septemberwoche die verletzte Samtpfote entdeckt und zum Tierarzt gebracht. Dieser stellte einen Durchschuss im Bereich des Oberschenkels fest. Geschossen wurde auf die rötlich getigerte Katze vermutlich aus einem Kleinkalibergewehr, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Polizei Steiermark.

Bewohner in Schrott bei Hochtregist in der Gemeinde Bärnbach (Bezirk Voitsberg) hatten das verletzte Tier am Morgen des 7. September gefunden. Die Katze dürfte in den Stunden davor angeschossen worden sein. Wem sie gehört, weiß die Polizei bisher allerdings nicht. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Tierquälerei. Ein veröffentlichtes Foto der verletzten Katze soll nun Hinweise aus der Bevölkerung bringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.