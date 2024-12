Randalierender Ladendieb in Wien-Donaustadt festgenommen

Der Verdächtige soll danach sowohl die Kassierin, Kunden des Geschäfts, wie auch zwei Polizisten attackiert und leicht verletzt haben. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete, soll der 23-Jährige gegen 9 Uhr versucht haben, sich mit seinem Diebesgut an der Kassa vorbei zu schwindeln und das Geschäft zu verlassen. Eine 46-jährige Kassierin hielt den Mann jedoch im Ausgangsbereich an, dieser beschimpfte sie daraufhin heftig. Als dann auch ein 39-jähriger Kunde ihm den Weg versperrte, soll der Tatverdächtige erst die Frau zur Seite gestoßen und einen Einkaufswagen gegen den Kunden gestoßen haben - beide wurden dabei verletzt.

Fußtritte und Faustschläge

Zwei weitere Kunden eilten zur Hilfe, die der Dieb mit Fußtritten und Faustschlägen attackierte und verletzte. Inzwischen traf die Polizei ein und der weiterhin heftig Schimpfende wurde trotz heftiger Gegenwehr festgenommen. Zwei Polizeibeamte wurden infolge leicht verletzt und konnten ihren Dienst nicht weiterführen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 23-Jährige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, mehrerer schwerer Körperverletzungen sowie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt und in eine Justizanstalt eingeliefert.

Mehr zum Thema Chronik Betrunkener mit Gasdruckpistole auf Christkindlmarkt in Wien WIEN. Ein stark betrunkener 39-Jähriger ist am Freitag kurz nach 20 Uhr mit einer Gasdruckpistole am Christkindlmarkt in Wien-Simmering von der ... Betrunkener mit Gasdruckpistole auf Christkindlmarkt in Wien

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.