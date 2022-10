Pongau: Gleich drei Paragleiter erlitten Unfälle

Ein 62-jähriger Steirer stürzte am Samstag nach dem Start vom Bischling aus einer Höhe von rund 15 Metern ab und verletzte sich laut Polizei am Rücken. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Spital nach Schwarzach geflogen.

Glück im Unglück hatten ein 36-jähriger Salzburger und eine 25-jährige Tschechin, beide blieben unverletzt an Bäumen hängen. Sie wurden jeweils in einer aufwendigen Rettungsaktion von heimischen Bergrettern aus ihrer misslichen Lage befreit. Der 36-Jährige war am Samstag um 15.00 Uhr rund 20 Meter über dem Boden in die Äste eines Baumes gestürzt. Auch die Tschechin musste am Sonntag aus relativ großer Höhe von einem Baum geholt werden.