Pommes-Duft fürs eigene Zuhause: McDonald’s verkauft Duftkerzen

Gerne werden in der Adventzeit Duftkerzen angezündet, um vorweihnachtliche Stimmung im Zuhause zu zaubern. Zu den üblichen Verdächtigen - Zimt, Vanille oder Bratapfel beispielsweise - gesellen sich nun drei Düfte, die nicht so alltäglich sind. McDonald’s vertreibt seit heute in seinen Restaurants eine eigene Duftkerzen-Kollektion ("Iconic Candle Collection“) - in den Duftrichtungen Apfeltasche, McFlurry und Pommes. McDonald’s-Mitglieder können die limitierten Kerzen gegen 30 Ms eintauschen oder erhalten sie mit Gutschein gratis zum großen "McMenü".

"Apfeltasche" riecht nach einem zarten Hauch von Apfel und Zimt, "McFlurry" erinnert an Vanille. Ergänzt wird die Kerzenkollektion durch die Duftrichtung "Pommes", "die einen einzigartigen Mix aus goldbraunem Kartoffelaroma, begleitet von einer dezenten, herzhaften Note verspricht", wie die Fast-Food-Kette in einer Aussendung mitteilte.

