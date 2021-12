Polizei forschte Verbreiter von Fake News aus

Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte der Mann den Tod eines Polizisten mit der Impfung in Zusammenhang gebracht, als auch Todesfälle und schwere gesundheitliche Schäden nach Impfungen bei einem steirischen Arzt behauptet. Der 53-Jährige wird angezeigt.

In den vergangenen Tagen hatte eine Sprachnachricht im Internet die Runde gemacht, in der behauptet wurde, dass ein steirischer Polizist (46) nach der dritten Corona-Impfung gestorben sei - tatsächlich hatte er diese aber gar nicht erhalten. Auch eine zweite frei erfundene Meldung war im Umlauf. Darin gab ein Mann an, dass sein "Hausarzt und privater Freund" insgesamt 146 Corona-Impfungen verabreicht hätte. Dabei seien 16 Impfschäden aufgetreten: Acht Personen seien gestorben, zwei weitere hätten ein Spenderherz benötigt. Einige Frauen hätten ihre Kinder verloren, beziehungsweise seien zur Welt gekommene Kinder schwer behindert gewesen. Der Arzt hätte daraufhin seine Praxis geschlossen.

Nachdem sich der betroffene Arzt aus dem Murtal gegen die Falschbehauptungen wehrte, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Den Beamten gelang es rasch, einen 53-jährigen Murtaler auszuforschen. Der Frühpensionist gab zu, die beiden Sprachnachrichten in Umlauf gebracht zu haben. "Er sei sich der Tragweite seiner Nachrichten jedoch nicht bewusst gewesen und habe lediglich auf Internetplattformen geäußerte Nebenwirkungen der Corona-Impfung mit seiner persönlichen Einstellung untermauert", hieß es dazu von der Polizei. Der 53-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt, diese prüft, welchen rechtlichen Tatbestand der Mann verletzt haben könnte.