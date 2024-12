Österreicher starb an Kohlenmonoxid-Vergiftung in Triest

Seine Frau wurde in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen Touristen, der zu Silvester eine Ferienwohnung im Zentrum von Triest gemietet hatte. Über die genaue Herkunft des Mannes gab es vorerst keine Angaben.

Die Feuerwehr rückte am Montag gegen 21.00 Uhr aus, nachdem eine Person in einer Wohnung im vierten Stock einen Notruf abgesetzt hatte. Die Einsatzkräfte konnten die betroffene Wohnung zunächst nicht betreten, drangen aber vom oberen Stockwerk aus ein und stellten sofort Kohlenmonoxid (CO) fest. In der Unterkunft befanden sich fünf Personen, alle wiesen Symptome einer CO-Vergiftung auf, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Feuerwehr führte in allen Räumen des gesamten Gebäudes Kontrollen durch. Weitere fünf Personen, darunter einige Kinder, wurden im Spital behandelt.

In einer Ferienvilla in der Kleinstadt Cefalù an der Nordküste Sizilien war am Dienstag ein deutscher Tourist ums Leben gekommen. Der 36 Jahre alte Mann starb ebenfalls durch eine Kohlenmonoxidvergiftung - möglicherweise durch einen defekten Kamin. Drei weitere Mitglieder der Familie wurden in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

