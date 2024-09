Österreich setzt sich durch: Der Schutzstatus des Wolfes wird gesenkt

Das erfuhr die APA aus EU-Kreisen. Bereits beim morgigen EU-Wettbewerbsrat in Brüssel soll die Entscheidung formal abgesegnet werden. Die heutige Abstimmung erfolgte im EU-Gremium der ständigen Vertreter der 27 EU-Staaten.

Die EU-Kommission hatte im Dezember vorgeschlagen, den Schutzstatus des Wolfes von "streng geschützt" auf "geschützt" abzusenken. Wird der Entschluss der EU-Staaten morgen auf Ministerebene bestätigt, kann die EU einen Abänderungsantrag für die Berner Konvention einbringen, in der der Schutzstatus der Tiere geregelt ist.

Vor einem Jahr war es Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen persönlich, die den betroffenen Bäuerinnen und Bauern eine mögliche Lockerung des Schutzstatus in Aussicht gestellt hat. Nach einer Prüfung legte die Kommission kurz vor Weihnachten einen Vorschlag vor: Die Mitgliedsstaaten sollen einen Beschluss fassen, der es der EU als Ganzes erlaubt, eine Änderung der Berner Konvention zu beantragen. Konkret soll in dem Artenschutzübereinkommen für Tiere und Pflanzen der Wolf von „streng geschützt“ auf „geschützt“ gestuft werden. Nur: Die Berner Konvention liegt in der Kompetenz des Europarats mit Sitz in Straßburg, dem neben den 27 EU-Ländern 19 weitere Staaten angehören.

"Meilenstein erreicht"

"Heute haben wir einen Meilenstein erreicht. Der Sachverstand hat über die Ideologie gesiegt. Die EU-Mitgliedsstaaten haben nun nach unserem jahrelangen Einsatz mehrheitlich für die Senkung des Schutzstatus des Wolfes gestimmt. Damit ist der Weg für eine leichtere Regulierung des Großraubtieres Wolf geebnet. Fakt ist, der Wolf ist in Europa nicht mehr vom Aussterben bedroht und vermehrt sich mittlerweile pro Jahr um bis zu 30 Prozent. Das Problem mit dem Wolf geht weit über Risse von Tieren hinaus, denn der Wolf verliert zunehmend die Scheu vor dem Menschen. Wir dürfen als politisch Verantwortliche nicht zulassen, dass es zu Wolfs-Angriffen kommt. Genau deshalb kämpfe ich seit Jahren für eine Senkung des Schutzstatus", sagt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.

