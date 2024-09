Nach Reparatur in Linz: Twin City Liner ist wieder einsatzbereit

Wie berichtet, wurde das Schiff vor etwas mehr als einer Woche schwer beschädigt, als es einem Hindernis ausweichen musste, das von der Ostbahnbrücke in Wien hing. Das Schiff wurde in der Folge in die Linzer Schiffswerft überstellt und dort repariert.

Die Reparaturarbeiten sind nun abgeschlossen. Am frühen Montagmorgen wurde das Schiff in Linz wieder zu Wasser gelassen und auf Dichtheit überprüft. Nach positivem Verlauf ausgiebiger Testfahrten wurde mit der Überstellung nach Wien begonnen , wo das Schiff am späten Nachmittag eintraf. Nach einer gründlichen Reinigung des Außen- sowie Innenbereiches des Schiffes wird Dienstag wieder der komplette Fahrplan mit sechs Fahrten täglich angeboten.

"Schlüsse aus Vorfall ziehen"

"Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten in der Werft in Linz so zügig abgeschlossen werden konnten und wir ab morgen wieder in Betrieb gehen können. Jetzt geht es insbesondere auch darum, die richtigen Schlüsse aus dem Vorfall im Donaukanal zu ziehen und natürlich auch unsere daraus resultierenden Ansprüche geltend zu machen", erklärt Gerd Krämer, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Central Danube Region Marketing & Development GmbH.

Alle Passagiere, die vom Schiffsausfall betroffen waren, erhalten umgehend den Ticketpreis rückerstattet oder werden auf Wunsch – soweit wie möglich – auf andere Termine umgebucht. Bis Saisonende stehen ab Dienstag noch insgesamt 326 Fahrten auf dem Programm.

